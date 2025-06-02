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باراك: على نتنياهو الاختيار بين وزراء اليمين المتطرّف والوقوف إلى جانب ترمب

Lebanon 24
02-06-2025 | 18:01
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