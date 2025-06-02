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بوليتيكو عن مسؤول بالبنتاغون: واشنطن تستعد لجعل غرينلاند ضمن منطقة عمليات القيادة الشمالية
Lebanon 24
02-06-2025
|
23:47
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