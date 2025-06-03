Advertisement

أخبار عاجلة

معاريف: إسرائيل لن ترسل وفدا إلى قطر للمفاوضات بشأن غزة

Lebanon 24
03-06-2025 | 00:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل ترسل وفدا للقاهرة اليوم لبدء مفاوضات حول صفقة تبادل (وول ستريت جورنال)
lebanon 24
03/06/2025 08:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: أجريت مباحثات مع المبعوث الأميركي ويتكوف وأرسلت وفداً للدوحة للتفاوض بشأن المختطفين
lebanon 24
03/06/2025 08:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يعلن أن أوكرانيا سترسل وفدا إلى إسطنبول لإجراء محادثات مباشرة مع روسيا غدا
lebanon 24
03/06/2025 08:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مصادر إسرائيلية: النقاش في إسرائيل اليوم ليس بشأن إدخال المساعدات إلى غزة بل بشأن كيفية توزيعها
lebanon 24
03/06/2025 08:01:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
00:41 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:35 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:33 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:27 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:26 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:08 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:52 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:02 | 2025-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:41 | 2025-06-03
00:35 | 2025-06-03
00:33 | 2025-06-03
00:27 | 2025-06-03
00:26 | 2025-06-03
23:59 | 2025-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24