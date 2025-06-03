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وزير خارجية إيران: نأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل
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03-06-2025
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01:52
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