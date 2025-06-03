الرئيس عون: الحكومةُ الذكية مؤجلة دوماً حتى تظلَّ معاملاتُ المواطن خاضعةً لمزاجيةِ بعضِ الفاسدين والتحوُّلُ الرقمي متعثّرٌ ومُعرقَل حتى تظلَّ بعضُ الإداراتِ معطَّلة

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