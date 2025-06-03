مصدر في قطاع النفط لـ"لبنان24": وزير الطاقة يلتقي في هذه الاثناء ممثل "نقابة موزعي المحروقات" فادي أبو شقرا في مبنى الوزارة موفداً من نقابة موزعي المحروقات

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