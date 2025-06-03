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انتهاء لقاء الرئيس عون مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي والوفد المرافق وغادر عراقجي القصر الجمهوري من دون الإدلاء بتصريح

Lebanon 24
03-06-2025 | 04:29
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