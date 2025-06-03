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الأمم المتحدة: أكثر من 70 ألف لاجئ جديد عبروا مؤخرا إلى تشاد قادمين من السودان

Lebanon 24
03-06-2025 | 04:45
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