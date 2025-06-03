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تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارا لشؤون اعادة الإعمار لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون (الجديد)

Lebanon 24
03-06-2025 | 05:29
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