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قوات الدعم السريع: ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الجيش السوداني مساء أمس بطائرة على قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الكومة شمال دارفور

Lebanon 24
03-06-2025 | 06:32
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