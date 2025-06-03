23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
22
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الأمم المتحدة: 5 قتلى وعشرات المصابين في هجوم على قافلة غذائية أممية في شمال دارفور
Lebanon 24
03-06-2025
|
10:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عشرات المصابين في هجوم على قافلة أممية في شمال دارفور
Lebanon 24
عشرات المصابين في هجوم على قافلة أممية في شمال دارفور
03/06/2025 21:23:42
03/06/2025 21:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
يونيسيف: تقارير عن سقوط ضحايا جراء هجوم على قافلة أممية في الفاشر بالسودان
Lebanon 24
يونيسيف: تقارير عن سقوط ضحايا جراء هجوم على قافلة أممية في الفاشر بالسودان
03/06/2025 21:23:42
03/06/2025 21:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 542 مدنياً في شمال دارفور في الأسابيع الثلاثة الأخيرة
Lebanon 24
الأمم المتحدة: مقتل ما لا يقل عن 542 مدنياً في شمال دارفور في الأسابيع الثلاثة الأخيرة
03/06/2025 21:23:42
03/06/2025 21:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قوات الدعم السريع: ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الجيش السوداني مساء أمس بطائرة على قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الكومة شمال دارفور
Lebanon 24
قوات الدعم السريع: ندين بأشد العبارات الهجوم الذي شنه الجيش السوداني مساء أمس بطائرة على قافلة إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي في الكومة شمال دارفور
03/06/2025 21:23:42
03/06/2025 21:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصادر فلسطينية للحدث: مصر وقطر وتركيا ضغطوا على حماس لتليين مواقفها بظل التعنت الإسرائيلي
Lebanon 24
مصادر فلسطينية للحدث: مصر وقطر وتركيا ضغطوا على حماس لتليين مواقفها بظل التعنت الإسرائيلي
14:22 | 2025-06-03
03/06/2025 02:22:56
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يوقع اليوم قرارا تنفيذيا برفع الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم إلى 50%
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب يوقع اليوم قرارا تنفيذيا برفع الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم إلى 50%
13:55 | 2025-06-03
03/06/2025 01:55:35
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: نحن على علم بتقارير عن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على طالبي مساعدات في غزة
Lebanon 24
البيت الأبيض: نحن على علم بتقارير عن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على طالبي مساعدات في غزة
13:52 | 2025-06-03
03/06/2025 01:52:14
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع المونيتور: مسؤولون أتراك وأكراد سوريون يجرون محادثات سرية منذ ربيع العام الماضي بالتوازي مع مفاوضات بين أنقرة والزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان
Lebanon 24
موقع المونيتور: مسؤولون أتراك وأكراد سوريون يجرون محادثات سرية منذ ربيع العام الماضي بالتوازي مع مفاوضات بين أنقرة والزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان
13:44 | 2025-06-03
03/06/2025 01:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب ما زال متفائلا بالتقدم المحرز بين روسيا وأوكرانيا لكنه واقعي أيضا ويعمل جاهدا لإنهاء هذه الحرب
Lebanon 24
البيت الأبيض: ترامب ما زال متفائلا بالتقدم المحرز بين روسيا وأوكرانيا لكنه واقعي أيضا ويعمل جاهدا لإنهاء هذه الحرب
13:43 | 2025-06-03
03/06/2025 01:43:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقت أمواله وتستعد للزفزف من آخر.. فضيحة مدوية بطلتها طليقة فنان شهير! (صورة)
Lebanon 24
سرقت أمواله وتستعد للزفزف من آخر.. فضيحة مدوية بطلتها طليقة فنان شهير! (صورة)
01:44 | 2025-06-03
03/06/2025 01:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
03/06/2025 02:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"باي باي يا أكبر كذبة"... فنان شهير يثير الجدل بمنشوراته بعد أنباء زواج طليقته (صور)
Lebanon 24
"باي باي يا أكبر كذبة"... فنان شهير يثير الجدل بمنشوراته بعد أنباء زواج طليقته (صور)
14:57 | 2025-06-02
02/06/2025 02:57:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها مرتين.. هذا ما قالته ياسمين صبري عن علاقاتها العاطفية وتكشف حقيقة خضوعها للتجميل (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها مرتين.. هذا ما قالته ياسمين صبري عن علاقاتها العاطفية وتكشف حقيقة خضوعها للتجميل (فيديو)
00:38 | 2025-06-03
03/06/2025 12:38:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إخلاء سبيل والدة وشقيق وديع الشيخ في قضية وفاة والده... وهذا ما هدّد به
Lebanon 24
إخلاء سبيل والدة وشقيق وديع الشيخ في قضية وفاة والده... وهذا ما هدّد به
07:13 | 2025-06-03
03/06/2025 07:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
14:22 | 2025-06-03
مصادر فلسطينية للحدث: مصر وقطر وتركيا ضغطوا على حماس لتليين مواقفها بظل التعنت الإسرائيلي
13:55 | 2025-06-03
البيت الأبيض: ترامب يوقع اليوم قرارا تنفيذيا برفع الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم إلى 50%
13:52 | 2025-06-03
البيت الأبيض: نحن على علم بتقارير عن إطلاق القوات الإسرائيلية النار على طالبي مساعدات في غزة
13:44 | 2025-06-03
موقع المونيتور: مسؤولون أتراك وأكراد سوريون يجرون محادثات سرية منذ ربيع العام الماضي بالتوازي مع مفاوضات بين أنقرة والزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان
13:43 | 2025-06-03
البيت الأبيض: ترامب ما زال متفائلا بالتقدم المحرز بين روسيا وأوكرانيا لكنه واقعي أيضا ويعمل جاهدا لإنهاء هذه الحرب
13:43 | 2025-06-03
بزشكيان: سنتغلب على كل المشاكل ولن نرضخ لضغوط الأعداء
فيديو
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى كارلا حداد تكشف أسباب انفصالها عن طوني أبو جودة وطلاقها الثاني.. فهل تتزوج للمرة الثالثة؟ (فيديو)
02:49 | 2025-06-03
03/06/2025 21:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
Lebanon 24
مسلسلها الأكثر مشاهدة عبر التاريخ.. رحيل أيقونة "Mash"
11:50 | 2025-05-31
03/06/2025 21:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
Lebanon 24
رقصت بإثارة ودلع.. للمرة الأولى روبي تُحيي حفلا في الأردن (فيديو)
01:50 | 2025-05-31
03/06/2025 21:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24