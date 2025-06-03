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يديعوت أحرونوت: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أبلغت عائلات المحتجزين عن الخشية من انهيار حماس في غزة

Lebanon 24
03-06-2025 | 12:19
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