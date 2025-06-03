موقع المونيتور: مسؤولون أتراك وأكراد سوريون يجرون محادثات سرية منذ ربيع العام الماضي بالتوازي مع مفاوضات بين أنقرة والزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان

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