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موقع المونيتور: مسؤولون أتراك وأكراد سوريون يجرون محادثات سرية منذ ربيع العام الماضي بالتوازي مع مفاوضات بين أنقرة والزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان

Lebanon 24
03-06-2025 | 13:44
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