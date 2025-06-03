Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف مدفعية تجاه الأراضي السورية (العربية)

Lebanon 24
03-06-2025 | 14:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مواقع إسرائيلية: الجيش دفع بمروحيات إلى حي الشجاعية لحظة وقوع الحدث وأطلق قذائف مدفعية
lebanon 24
04/06/2025 02:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
زوارق حربية إسرائيلية تطلق قذائف تجاه مراكب الصيادين غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
04/06/2025 02:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالمدفعية منطقة في جنوب سوريا ردا على إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل
lebanon 24
04/06/2025 02:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": مدفعيّة العدوّ الإسرائيليّ أطلقت قذيفة على أطراف بلدة شبعا
lebanon 24
04/06/2025 02:53:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:19 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:18 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:19 | 2025-06-03
19:18 | 2025-06-03
19:00 | 2025-06-03
19:00 | 2025-06-03
19:00 | 2025-06-03
18:30 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24