Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: الانتقال ممنوع اليوم عبر الطرق المؤدية إلى مراكز توزيع المساعدات في غزة

Lebanon 24
03-06-2025 | 17:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إغلاق مراكز توزيع المساعدات يوم الأربعاء ونحذر سكان غزة من التوجه إليها
lebanon 24
04/06/2025 05:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اضطررنا لإطلاق النار بشكل تحذيري قرب مركز توزيع المساعدات في غزة
lebanon 24
04/06/2025 05:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في مراكز توزيع عبر شركات أميركية بغزة لن تبدأ غدا كما كان مخططا لها بسبب مشكلات لوجستية (الجزيرة)
lebanon 24
04/06/2025 05:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 عن نتنياهو: مراكز توزيع المساعدات في غزة إنجاز استراتيجي سينهي حماس
lebanon 24
04/06/2025 05:46:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:19 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:18 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:19 | 2025-06-03
19:18 | 2025-06-03
19:00 | 2025-06-03
19:00 | 2025-06-03
19:00 | 2025-06-03
18:30 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24