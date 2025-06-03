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نائب وزير الخارجية الروسي: إسطنبول ستبقى مكاناً للمحادثات الروسية الأوكرانية ولا أماكن أخرى مطروحة على الطاولة

Lebanon 24
03-06-2025 | 17:17
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