Advertisement

أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع نظيره التركي الوضع في سوريا وخطوات واشنطن لرفع العقوبات عنها

Lebanon 24
03-06-2025 | 17:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع نظيره الألماني في واشنطن سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
lebanon 24
04/06/2025 05:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى سوريا: الكونغرس يدعم خطوات ترامب لرفع العقوبات على سوريا (الحدث)
lebanon 24
04/06/2025 05:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر دبلوماسي تركي: وزير الخارجية التركي أبلغ روبيو بأهمية إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
lebanon 24
04/06/2025 05:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث هاتفيا مع غروسي آخر تطورات المفاوضات النووية ورفع العقوبات
lebanon 24
04/06/2025 05:48:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:19 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:18 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:19 | 2025-06-03
19:18 | 2025-06-03
19:00 | 2025-06-03
19:00 | 2025-06-03
19:00 | 2025-06-03
18:30 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24