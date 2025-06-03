Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: النظام السوري مسؤول عما يحدث بسوريا وسيتحمل العواقب طالما استمرت الأنشطة العدائية من أراضيه

Lebanon 24
03-06-2025 | 18:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرع: لن نسمح بتقسيم سوريا ولن نفسح المجال لإحياء سرديات النظام السابق فسوريا لكل السوريين
lebanon 24
04/06/2025 05:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل: إيران تتحمل مسؤولية وعواقب هجمات الحوثيين
lebanon 24
04/06/2025 05:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا وسائل قتالية تابعة للنظام السوري في جنوب ⁧‫سوريا‬⁩ رداً على عمليات الإطلاق نحو
lebanon 24
04/06/2025 05:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: أحداث الساحل السوري في مارس كانت بتدبير من فلول نظام الأسد
lebanon 24
04/06/2025 05:49:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:19 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:18 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:38 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:36 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:19 | 2025-06-03
19:18 | 2025-06-03
19:00 | 2025-06-03
19:00 | 2025-06-03
19:00 | 2025-06-03
18:30 | 2025-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24