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"لبنان 24": نجاة عدد من رعاة الماشية من إطلاق نار من قوات الإحتلال الإسرائيلي باتجاه سهل الوزاني

Lebanon 24
04-06-2025 | 03:44
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