اخلاء مبنى السجل التجاري في جبل لبنان.. اليكم ما جرى

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اخلي المبنى الثاني لمحكمة وتم إقفاله بسبب التهديد بانهياره، بحسب ما افادت مندوبة " ".يشار الى ان هذا المبنى يتضمن ودائرة التنفيذ والسجل التجاري ومكتب القاضي العقاري.