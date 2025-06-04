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اخلاء مبنى السجل التجاري في جبل لبنان.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
04-06-2025 | 04:02
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اخلي صباح اليوم المبنى الثاني لمحكمة بعبدا وتم إقفاله بسبب التهديد بانهياره، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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يشار الى ان هذا المبنى يتضمن مجلس العمل التحكيمي ودائرة التنفيذ والسجل التجاري ومكتب القاضي العقاري.
 
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