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المفوضية الأوروبية: النخبة الحاكمة في سوريا حريصة على استبعاد التدخلات الخارجية بشؤونها

Lebanon 24
04-06-2025 | 05:03
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