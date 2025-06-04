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وزير خارجية الإمارات: انتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن الدولي إنجاز دبلوماسي تاريخي يعكس مساعيها لإحلال الأمن والسلم في المنطقة والعالم

Lebanon 24
04-06-2025 | 05:21
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