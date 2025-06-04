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نيويورك تايمز عن مسؤولين أوروبيين: لا نتوقع أن يعارض ترامب جهودا أوروبية لشراء معدات أميركية وتسليمها لأوكرانيا

Lebanon 24
04-06-2025 | 05:40
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