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الأمين العام للناتو: نحتاج إلى المزيد من الموارد والقوات والقدرات حتى نكون مستعدين لمواجهة أي تهديد وتنفيذ خطط دفاعنا الجماعي

Lebanon 24
04-06-2025 | 06:18
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