رعد: هذه الجلسة المختصرة مع رئيس الحكومة عالجنا فيها الكثير من القضايا والمواضيع التي لم نكن نتوقع أن نعالجها وهي تتسم بالإصلاحات التي نحن أحرص الجهات السياسية على التصدي لها وإقرارها

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