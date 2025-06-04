رعد: نحن علينا كحكومة وشعب وسلطات أن نعرف أن أولويتنا في هذه المرحلة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى ووقف الخروقات والاغتيالات الموصوفة التي تحدث يوميا والشروع في إعادة الإعمار

Lebanon 24