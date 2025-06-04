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رعد: نحن علينا كحكومة وشعب وسلطات أن نعرف أن أولويتنا في هذه المرحلة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الأسرى ووقف الخروقات والاغتيالات الموصوفة التي تحدث يوميا والشروع في إعادة الإعمار

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:09
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