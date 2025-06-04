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رئيس الوفد الروسي للمفاوضات مع أوكرانيا يقول إن كييف تسعى لهدنة غير مشروطة مدتها بين 30-60 يومًا

Lebanon 24
04-06-2025 | 09:41
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