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رئيس مكتب الرئيس الأوكراني: بحثت مع وزير الخارجية الأميركي روبيو الوضع على خطوط المواجهة والحاجة الملحة لتعزيز الدعم للدفاع الجوي الأوكراني

Lebanon 24
04-06-2025 | 10:46
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