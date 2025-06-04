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وزير خارجية ألمانيا: المستشار ميرتس سينقل رسالة إلى ترامب تؤكد وقوف أوروبا بحزم إلى جانب أوكرانيا

Lebanon 24
04-06-2025 | 11:09
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