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د.ب.أ عن نائب رئيس برلمان ألمانيا: تضامننا مع إسرائيل في تراجع مقلق ونحذر من قلب الأدوار بين الجاني والضحية

Lebanon 24
04-06-2025 | 11:11
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