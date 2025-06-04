وزير الخارجية الإيرانية: من اهداف زيارتي لبيروت تعزيز العلاقات مع الحكومة اللبنانية الجديدة وكانت اللقاءات في لبنان جيدة جدا وقررنا فتح صفحة جديدة بالعلاقات

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