Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيرانية: من اهداف زيارتي لبيروت تعزيز العلاقات مع الحكومة اللبنانية الجديدة وكانت اللقاءات في لبنان جيدة جدا وقررنا فتح صفحة جديدة بالعلاقات

Lebanon 24
04-06-2025 | 14:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إيران: نأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل
lebanon 24
05/06/2025 01:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي من المطار: نأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان
lebanon 24
05/06/2025 01:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: لبنان يتطلع الى تعزيز العلاقات من دولة الى دولة مع ايران
lebanon 24
05/06/2025 01:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"فتحنا صفحة جديدة"... عراقجي يكشف عن أهداف زيارته إلى لبنان!
lebanon 24
05/06/2025 01:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:24 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:13 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:05 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:24 | 2025-06-04
18:20 | 2025-06-04
18:19 | 2025-06-04
18:13 | 2025-06-04
18:05 | 2025-06-04
18:02 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24