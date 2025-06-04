Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيرانية: الشركات الايرانية حريصة على المشاركة في اعادة اعمار لبنان وفق التنسيق مع الحكومة اللبنانية

Lebanon 24
04-06-2025 | 14:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيرانية: من اهداف زيارتي لبيروت تعزيز العلاقات مع الحكومة اللبنانية الجديدة وكانت اللقاءات في لبنان جيدة جدا وقررنا فتح صفحة جديدة بالعلاقات
lebanon 24
05/06/2025 01:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الخارجية الإيراني إلى روما للمشاركة بجولة المفاوضات الخامسة مع واشنطن
lebanon 24
05/06/2025 01:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بري استقبل عراقجي وبعثة صندوق النقد: دعمٌ إيراني لإعادة الإعمار وتشديد على السيادة اللبنانية
lebanon 24
05/06/2025 01:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"قدماء القوى المسلحة اللبنانية": لتكثيف الجهود العربية لتطبيق القرار 1701 وإعادة إعمار لبنان
lebanon 24
05/06/2025 01:32:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:24 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:13 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:05 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:24 | 2025-06-04
18:20 | 2025-06-04
18:19 | 2025-06-04
18:13 | 2025-06-04
18:05 | 2025-06-04
18:02 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24