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ممثلة الولايات المتحدة بمجلس الأمن: كل شيء يهدد أمن إسرائيل غير مقبول
Lebanon 24
04-06-2025
|
16:11
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