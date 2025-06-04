Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: يجب أن تسمح إسرائيل بفتح المعابر ودخول المساعدات إلى قطاع غزة

Lebanon 24
04-06-2025 | 17:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: يجب دخول المزيد من المساعدات إلى غزة اعتبارا من الغد
lebanon 24
05/06/2025 05:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: يجب أن تصل المساعدات إلى قطاع غزة فوراً
lebanon 24
05/06/2025 05:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة: يجب عدم استخدام المساعدات الإنسانية لغزة سلاحاً
lebanon 24
05/06/2025 05:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسباني: الوضع الإنساني في غزة لا يطاق ونطالب بفتح المعابر لإدخال المساعدات
lebanon 24
05/06/2025 05:21:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:19 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:05 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:33 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:24 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
22:19 | 2025-06-04
22:06 | 2025-06-04
22:05 | 2025-06-04
18:33 | 2025-06-04
18:24 | 2025-06-04
18:20 | 2025-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24