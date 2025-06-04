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مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى: استشهاد طفلة وإصابة آخرين في قصف مسيّرة إسرائيلية منزلاً بدير البلح

Lebanon 24
04-06-2025 | 18:02
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