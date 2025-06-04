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أخبار عاجلة
مسؤول أوكراني: 5 قتلى في شمال أوكرانيا في هجوم بمسيّرات روسية
Lebanon 24
04-06-2025
|
23:05
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