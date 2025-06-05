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وزير الدفاع الألماني: نتوقع أننا سنحتاج إلى تجنيد ما بين 50 و60 ألف جندي إضافي لتحقيق الأهداف الجديدة للنيتو

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:00
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