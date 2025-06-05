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عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: لا حاجة لانتظار 608 أيام مؤلمة أخرى ويمكن إتمام هذه المهمة بدءا من صباح غد

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:24
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