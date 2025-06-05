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رويترز عن شركة أي جيت للطيران التركية: سنبدأ تسيير رحلات من مطاري اسطنبول وأنقرة إلى مطار دمشق منتصف حزيران

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:47
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