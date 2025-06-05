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إصابة مراسل التلفزيون العربي إسلام بدر في غارة للاحتلال على المستشفى المعمداني بمدينة غزة

Lebanon 24
05-06-2025 | 04:10
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