Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن وزير مقرب من نتنياهو: توقعات بانهيار الحكومة بعد بضعة أشهر من عودة الكنيست من العطلة الصيفية

Lebanon 24
05-06-2025 | 08:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطلت بدون مكياج... فنانة شهيرة تستمتع بعطلتها الصيفية (صور)
lebanon 24
05/06/2025 20:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو الكنيست الإسرائيلي عوفر كسيت: اعتراف نتنياهو بتسليح ميليشيات إجرامية في غزة جريمة حرب وجنون مطلق
lebanon 24
05/06/2025 20:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي: الجيش يعتقد أن أمامه بضعة أسابيع فقط قبل أن تندلع أزمة إنسانية كبرى في غزة
lebanon 24
05/06/2025 20:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تشيلسي يعرض 14 لاعبًا للبيع استعدادًا لثورة صيفية كبرى
lebanon 24
05/06/2025 20:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:22 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:21 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:42 | 2025-06-05
13:39 | 2025-06-05
13:22 | 2025-06-05
13:21 | 2025-06-05
13:11 | 2025-06-05
13:11 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24