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الجيش الإسرائيلي يحذر سكان قطاع غزة من العودة الى مناطق بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون

Lebanon 24
05-06-2025 | 08:09
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