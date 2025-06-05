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الرئاسة المصرية: السيسي وبزشكيان يشددان خلال اتصال هاتفي على ضرورة تفادي الانزلاق إلى صراع عسكري قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي

Lebanon 24
05-06-2025 | 08:21
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