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وزير الخارجية الإسرائيلية: إيران مصممة على إنجاز برنامجها النووي وهو برنامج غير سلمي

Lebanon 24
05-06-2025 | 08:40
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