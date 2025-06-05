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الرئيسان عون وسلام قررا فتح دورة استثنائية لمجلس النواب وسيصدر مرسوم عن رئاسة الجمهورية يحدّد التاريخ (الجديد)

Lebanon 24
05-06-2025 | 09:19
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