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ترامب: قرار منع السفر لمواطني عدد من الدول جاء لحماية بلدنا من القتلة

Lebanon 24
05-06-2025 | 11:50
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