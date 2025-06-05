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رئيس الحكومة نواف سلام: المرحلة الحالية مفصلية بتاريخ لبنان وسط تبدلات وتحولات في المنطقة لا يمكن أن يكون بلدنا خارجها

Lebanon 24
05-06-2025 | 12:06
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