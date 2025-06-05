سلام: الحكومة اعتمدت آلية توظيف جديدة في القطاع العام على أساس الشفافية والجدارة والتنافسية بهدف تقليص المحسوبيات ووقف النزيف البشري في الإدارات ورفع مستوى الخدمات وتحسين أدائها

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