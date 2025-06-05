Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني: هناك أنشطة مماثلة في نقاط مختلفة في غزة تنفذ بطلب من الاستخبارات والشاباك

Lebanon 24
05-06-2025 | 13:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: وزيرة الأمن الداخلي الأميركية تزور إسرائيل الليلة بطلب من ترامب
lebanon 24
06/06/2025 04:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رؤساء سابقون للشاباك طلبوا بلورة إجراءات جديدة لعملية قانونية لاختيار رئيس الشاباك
lebanon 24
06/06/2025 04:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش: هناك حاجة أمنية ماسة لزيادة عدد الجنود
lebanon 24
06/06/2025 04:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي: هاجمنا ميناءي الحديدة والصليف باليمن
lebanon 24
06/06/2025 04:55:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:25 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:23 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:07 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:05 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:58 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:25 | 2025-06-05
19:23 | 2025-06-05
19:07 | 2025-06-05
19:05 | 2025-06-05
18:58 | 2025-06-05
18:56 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24