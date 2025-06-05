رئيس مجلس النواب نبيه بري تعليقاً على قصف الضاحية: قدرنا في كل أضحى أن نقدم الأضاحي دفاعاً عن لبنان وعن سيادته ولن يحول العدوان بيننا وبين أعيادنا

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